Жителей Подмосковья напугали ядовитыми пауками

Насекомые из рода черных вдов считаются одними из самых опасных в мире

Некоторые российские издания, а также телеканалы вселили страх в людей новостями о том, что в Московском регионе из-за аномальной жары вылезли каракурты. Эти пауки якобы уже покусали двух человек. Однако Минздрав опроверг эту информацию.

Пресс-служба регионального ведомства сообщила интернет-порталу "Подмосковье сегодня", что на самом деле подобных инцидентов не было. Без помощи врача укушенному человеку не справиться с болью, пронизывающей все тело. Ведь яд этих членистоногих обладает нейротоксическим действием, вызывающим напряжение живота при слабеющих ногах, рвоту и судороги. Согласно статистике, 4-6% укусов заканчиваются смертью пострадавшего.

Каракуртов могли завести в Московский регион случайно, писала "Комсомольская правда". Однако специалисты уверяют, что в этом климате пауки долго не смогли бы жить. Они обитают на юге страны.