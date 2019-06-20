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Названа неожиданная причина возникновения инсульта

Фото: www.globallookpress.com
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Люди моложе 50 лет оказались в особой группе риска

Ученые из Парижского госпиталя в Версале провели исследование, которое показало, что чересчур много работать опасно для здоровья. Оказалось, что у трудоголиков, находящихся в офисах в течение 10 лет от 10 часов в день и больше, увеличивался риск инсульта на целых 45%.

К таким выводам специалисты пришли, наблюдая со состоянием здоровья 143 592 человек, у 29% из них в каждом году исследования было как минимум 50 дней с десятичасовой рабочей сменой. Любопытно, что инсульты часто происходили у тех участников эксперимента, кому было меньше 50 лет, хотя этот недуг поражает как раз более взрослое население Земли. Всего перенесли инсульт 1,224 человека за годы эксперимента.

Специалисты отмечают, что с таким длинным рабочим днем часто имеют дело учителя, медики и полицейские. Помимо этого, на здоровье этих групп граждан, а также некоторых других негативно влияют ночные смены и постоянный стресс. Сменный режим труда, напряжение  и малая физическая активность нарушают мозговое кровообращение, что приводит к сердечным приступам, передает The Daily Mail. 

Полина ИВАНОВА
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