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"Единая Россия" разработает поправки для закрепления сельских территорий в Севастополе

Андрей Турчак. Фото: ER.RU
Партия в кратчайшие сроки сформирует рабочую группу, которая займется данным вопросом

"Единая Россия" планирует изучить законодательство, чтобы предложить и принять коррективы как на региональном, так и на федеральном уровнях, закрепляющие статус сельских территорий в ряде районов Севастополя. Эту важную тему, как рассказал секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак, возьмут в разработку общественники, эксперты и, конечно же, депутаты.

"Из 10 муниципалитетов Севастополя пять либо находятся в сельской местности, либо в их границах находятся и сельские, и городские территории",

отметил политик во время рабочей поездки в Севастополь.

По его словам, около 40 сел, в которых живут 50 тыс человек, являются частью города федерального значения. В этих населенных пунктах не реализуются программы "Земский доктор" или "Земский учитель". Турчак подчеркнул, что сельские жители работали на этих территориях 30 лет, но они не получают 25% надбавок к пенсии, хотя и продолжают жить в селах в границах города федерального значения.

Андрей Турчак. Фото: ER.RU

Как поведал Турчак, эти нюансы увеличивают риск того, что комплексное развитие сельских территорий Севастополе будет реализовать крайне трудно. Именно поэтому секретарь Генсовета Партии предложил создать рабочую группу "Единой России", которая возьмет разработку поправок под свой контроль. 

Полина ИВАНОВА
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