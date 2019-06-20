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Венедиктов просит главу ГУВД обеспечить безопасную работу сборщиков подписей

Алексей Венедиктов. Фото: www.globallookpress.com
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" обеспокоен информацией о возможных провокациях

Заместитель председателя Общественной палаты столицы Алексей Венедиктов отправил начальнику ГУ МВД по Москве Олегу Баранову особое обращение с просьбой рассмотреть вопрос о том, чтобы обеспечить безопасность людей, которые будут собирать подписи на выборы в Мосгордуму.

Об этом сообщил сам главред "Эха Москвы" в своем Telegram-канале.

В письме (есть в распоряжении редакции "Утро.ру") Венедиктов отметил, что некоторые интернет-каналы пишут о провокациях и даже нападениях на пункты, где будут собирать подписи "для выдвижения в кандидаты в депутаты Московской городской думы".

"В целях оперативного реагирования на подобные случаи, прошу вас рассмотреть возможность обеспечить безопасность органами правопорядка в местах сбора подписей за выдвижение кандидатов в депутаты в Московскую городскую думу",

– заявил главред "Эха Москвы" в своем обращении к начальнику столичного ГУ МВД.

Выборы в московский парламент состоятся 8 сентября 2019-го, в Единый день голосования. 

Полина ИВАНОВА
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