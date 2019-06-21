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Объявлена охота за персональными данными россиян

Фото: pixabay.com
Изобретен новый способ мошенничества, угрожающий клиентам банка и абонентам сотовых операторов

Несколькими движениями руки личные сведения превращаются в общедоступные. В России орудует банда охотников за персональной информацией, предупреждают в компании по защите данных DeviceLock. 

Мошенники еще не успели "обкатать" новую методику. В 2018 году ее практически не применяли, отмечается в материале "Известий". 

Работает эта схема так: данные фотографируют с компьютерного монитора и отправляют в скрытую сеть интернет-соединений, которая существует параллельно обычному Интернету, под названием DarkNet. Там оседает украденная информация. 

Таким образом, под колпаком находятся абоненты сотовых операторов, клиенты банков и микрофинансовых организаций, занимающиеся кредитованием. Большинство россиянин попадают хотя бы под один из этих пунктов. Следовательно, изобретенный способ мошенничества угрожает практически всем и каждому. 

Ксения АНДРЕЕВА
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