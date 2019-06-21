Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Москвичей предупредили о сильной жаре

Спасатели рекомендуют больше времени проводить в тени, носить одежду светлых тонов и головные уборы, пить как можно больше воды

МЧС предупредило москвичей о сильной жаре. Ожидается, что 21 июня максимальная температура воздуха составит 32 градуса, сообщает пресс-служба ведомства.

Спасатели рекомендуют жителям столицы больше времени проводить в тени, носить одежду светлых тонов и головные уборы, пить как можно больше воды.

Отмечается, что жарко будет и на следующий день. В субботу 22 июня, столбики термометров в Москве и Подмосковье также могут дотянуться до отметки +32. Это значит, что  может быть побит температурный рекорд 1917 года, когда воздух в Москве прогрелся до +31,8 градуса, уточняет НСН.

Андрей ДОВЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

Невиданное дело: Путин дважды прослезился на "Прямой линии"

Глава государства расчувствовался на ополченцах и старушке

На Украине нашли виновных в Чернобыльской трагедии

К экологической катастрофе, погубившей регион, привело стремление местных коммунистов урвать побольше

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей