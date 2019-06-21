Москвичей предупредили о сильной жаре

Спасатели рекомендуют больше времени проводить в тени, носить одежду светлых тонов и головные уборы, пить как можно больше воды

МЧС предупредило москвичей о сильной жаре. Ожидается, что 21 июня максимальная температура воздуха составит 32 градуса, сообщает пресс-служба ведомства.

Спасатели рекомендуют жителям столицы больше времени проводить в тени, носить одежду светлых тонов и головные уборы, пить как можно больше воды.

Отмечается, что жарко будет и на следующий день. В субботу 22 июня, столбики термометров в Москве и Подмосковье также могут дотянуться до отметки +32. Это значит, что может быть побит температурный рекорд 1917 года, когда воздух в Москве прогрелся до +31,8 градуса, уточняет НСН.

