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В Москве проверят все аттракционы

Причиной этому послужил инцидент в парке "Сокольники", где пострадали трое детей

Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы совместно со службами столичного департамента культуры намерено внепланово проверить все аттракционы. Об этом указывается в заявлении пресс-службы комплекса городского хозяйства.

"В связи с произошедшим случаем остановки аттракциона в столичном парке "Сокольники", в результате которого дети получили травмы, власти Москвы дали поручение ОАТИ совместно со службами департамента культуры в течение двух суток провести внеплановую полную проверку всех аттракционов, находящихся на территории города", – говорится в сообщении.

Как уточняется, проверять будут не только техническое состояние аттракционов, но и организационно-разрешительную документацию.

Ранее на аттракционе "Колобок" сломался болт оси крепления кабины. В итоге при эвакуации из-за нарушения персоналом техники безопасности пострадали трое детей. Двое из них госпитализированы в травмпункт, один – в детскую больницу. Угрозы для их жизни нет. Позже по данному факту следственными органами ГСУ СК России по Москве было возбуждено уголовное дело.

Андрей ДОВЛАТОВ
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