Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Резко похолодает: синоптики рассказали о погоде в Москве

Фото: www.globallookpress.com
В столицу после аномальной жары придет осень

Выходные омрачит ненастье.

Москву и Подмосковье ждет "мощное ультраполярное вторжение", которое обернется резким похолоданием, отмечает сайт телеканала "360". Если в первые дни недели жителей столицы ждет достаточно комфортная температура воздуха – 21-24 градуса, то уже к ее концу погода сильно испортится.

С пятницы столбики термометров опустятся до 12-17 градусов, а ночью и вовсе похолодает до 5-10 градусов. Кроме того, в Московском регионе ожидаются обильные осадки.

"…По моим оценкам, до 25 миллиметров, либо треть от месячной нормы выпадет за пятницу, субботу и воскресенье…"

сообщил главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с РИАМО.

23 июня, в воскресенье, в Москве будет 25-27 градусов тепла и переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь, отмечает сайт "Подмосковье сегодня" со ссылкой на "Метеоновости".

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

"Югославский вариант": Украина развалится на части

Чтобы этого избежать, Зеленский должен немедленно договориться с Россией о газе

На Украине нашли виновных в Чернобыльской трагедии

К экологической катастрофе, погубившей регион, привело стремление местных коммунистов урвать побольше

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей