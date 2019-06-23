Резко похолодает: синоптики рассказали о погоде в Москве

В столицу после аномальной жары придет осень

Выходные омрачит ненастье.

Москву и Подмосковье ждет "мощное ультраполярное вторжение", которое обернется резким похолоданием, отмечает сайт телеканала "360". Если в первые дни недели жителей столицы ждет достаточно комфортная температура воздуха – 21-24 градуса, то уже к ее концу погода сильно испортится.

С пятницы столбики термометров опустятся до 12-17 градусов, а ночью и вовсе похолодает до 5-10 градусов. Кроме того, в Московском регионе ожидаются обильные осадки.

"…По моим оценкам, до 25 миллиметров, либо треть от месячной нормы выпадет за пятницу, субботу и воскресенье…"

– сообщил главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с РИАМО.

23 июня, в воскресенье, в Москве будет 25-27 градусов тепла и переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь, отмечает сайт "Подмосковье сегодня" со ссылкой на "Метеоновости".