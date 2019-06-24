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В Москве пройдет благотворительный забег ради спасения жизни

Фото: Пресс-служба
Каждый участник может внести свой вклад

Беги ради жизни!

Под таким девизом 7 июля состоится благотворительный Забег 5275. Восемь лет назад фонд "Линия жизни" впервые в истории России провел благотворительный забег на высоком качественном уровне. "Чтобы привлечь больше число участников было решено сделать дистанцию доступной даже для начинающих бегунов. Так у нас родилась идея разделить классический марафон 42 км 195 м на 8 равных частей, – комментирует завершающий серию Забегов 5275 старт Фаина Захарова, президент фонда "Линия жизни", – сейчас пройдет 8-ой забег и мы вместе с теми, кто начинал с нами эту историю 8 лет назад, пробежим целый марафон.

Специально к 80-летию ВДНХ в рамках благотворительного забега заявлена новая дистанция на 8.0 км. Мероприятие состоится на площади Промышленности. В этом году мы планируем собрать около 4000 любителей бега и добрых дел. Присоединиться к спортивному празднику можно всей семьей. Для самых юных участников от 7 до 14 лет будет возможность попробовать свои силы в забеге на 1 км. Для участников от 15 лет и старше организованы забеги на двух дистанциях: 5275 м и 8.0 км. Регистрация на забег осуществляется на портале Russia Running.

Все участники мероприятия смогут приобщиться к активному образу жизни, попробовать свои силы на разных дистанциях и помочь подопечным фонда. Для всех финишеров приготовлены памятные медали и горячий обед, а для победителей на дистанциях – кубки и памятные призы от фонда и партнеров. В этот раз памятная медаль благотворительного старта запомнится вам своим уникальным дизайном – она приурочена к 80-летию ВДНХ.

В этом году средства от стартовых сборов пойдут на лечение Старикова Глеба. У мальчика остеосаркома и стоимость оперативного лечения более 3 млн. рублей. Сейчас мальчик прошел 3 курса химиотерапии с положительным эффектом. Ребенку будет установлен неинвазивный раздвижной эндопротез индивидуального изготовления.

Старший брат Глеба Георгий планирует принять участие в нашем благотворительном забеге и поддержать младшего брата выйдя на старт вместе со своими друзьями.

Информационные партнеры: информационное агентство "ТАСС", ИД "Комсомольская правда", "Авторадио", развлекательный журнал Time Out, интернет-порталы Dni.ru и Utro.ru.

Место проведения забега: г. Москва, ВДНХ, площадь Промышленности.

Дата проведения забега: 7 июля 2019 г.

Отдел информации
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