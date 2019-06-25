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Опубликованы неизвестные фото теракта 11 сентября

Фото: www.globallookpress.com
Снимки после разрушения башен-близнецов могли оказаться на свалке

В руки американским архивариусам совершенно случайно попали эксклюзивные кадры, снятые сразу же после трагедии 11 сентября 2001 года в США. На них запечатлены последствия скорбного события. 

На фотографиях спасатели разгребают завалы, без устали работает спецтехника, хорошо видна обстановка вокруг: выбитые окна в зданиях по соседству, безлюдные улицы Нью-Йорка, горы обломков и строительного мусора. 

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Всего обнаружено 2400 фотографий, диски с ними находились на барахолке. Состояние носителей оставляло желать лучшего, однако снимки удалось выгрузить в хорошем качестве. Их разместили на портале Flickr.

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Не исключено, что автор не изданные ранее кадров – разнорабочий, который помогал разгребать последствия обрушения башен-близнецов, предположил нашедший диски Джонатан Берджесс.

"Обычно на такие вещи не обращают внимания. Скорее всего, если бы мы не забрали диски, они бы уже были в мусорном баке",

цитирует его ВВС. Фотограф-любитель пока не откликнулся. 

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Напомним, 9 сентября вошло в историю как день, когда произошел крупнейший в истории теракт. 19 боевиков захватили 4 пассажирских лайнера. Два из них врезались в башни Всемирного торгового центра на Манхэттене.

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Еще один был направлен в здание Пентагона. Экипаж и пассажиры четвертого самолета попытались помешать террористам. Воздушное судно упало в поле. 

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Вместе с захватчиками погибли почти три тысячи мирных жителей, 24 пропали без вести. 

Ксения АНДРЕЕВА
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