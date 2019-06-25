Умерла жена Ефремова

Алле Покровской был 81 год

Печальная новость пришла из МХТ им. Чехова. Там сообщили о том, что сегодня, 25 июня, ушла из жизни актриса, народная артистка РСФСР Алла Покровская, жена знаменитого актера, ныне покойного Олега Ефремова, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу театра.

"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня. О времени и месте прощания и похорон сообщим позже", – рассказали агентству.



Алле Покровской был 81 год. Актерскую работу в театре и кино она совмещала с режиссерской. Также преподавала в Школе-студии МХТ.

В браке с Олегом Николаевичем у Покровской родился сын Михаил, который продолжил актерскую династию.