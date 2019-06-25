ОП Москвы создала штаб по контролю за электронным голосованием

Выборы в Мосгордуму пройдут под строгим присмотром

В Общественном штабе по контролю и наблюдению за выборами создали специальный штаб, который проконтролирует проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября. Такое решение приняли на заседании совета Общественной палаты Москвы.

Отмечается, что заместитель председателя Общественной палаты, руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов предложил создать электронный штаб для мониторинга проведения цифрового голосования.

По его словам, эта идея очень важна для успешного проведения выборов.

"Исходя из этого, наше предложение – внутри штаба по наблюдению создать электронный штаб или "е-штаб" для того, чтобы эти члены общественной палаты и привлеченные эксперты сосредоточились на проведении, подсчете, объяснении того, как пройдет электронное голосование в этих трех округах", – отметил Венедиктов.

В итоге все участники совета поддержали идею создания "е-штаба". Отмечается, что его руководителем станет член ОП столицы, бывший замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Илья Массух. Кроме того, в состав войдут члены палаты: председатель Московского городского регионального отделения общероссийского общественного молодежного движения "Ассоциация студентов и студенческих объединений" Российского союза молодежи Амир Сараков, гендиректор компании "Неодинамика" Владимир Чернецкий. Планируется, что штаб также пополнят представители ЦИК РФ, комитета Госудумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также ОП РФ и Минкомсвязи России.

Эксперимент по электронному голосованию на выборах депутатов Московской городской думы седьмого созыва проведут в округе №1 – Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); №10 – Бибирево, Лианозово, Северный; №30 – Чертаново Центральное и Южное. Эти округа выбрали голосованием на портале "Активный гражданин".

Напомним, выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 г.