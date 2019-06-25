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В Московской области нашли редкого паука

Дачница заметила на своем участке странное членистоногое

Жительница Можайска увидела в своем огороде черно-желтого полосатого паука. Необычный гость внушительного размера заинтересовала женщину, они решила выяснить, не опасен ли он для человека.

Оказалось, что это аргиопа – редкий паук для Московской области, которого обычно называют осой или тигром из-за раскраса – пишет "Подмосковье сегодня". Для человек он не опасен, но укусить может больно. Также эксперт рассказал, что паук-тигр помогает избавиться от саранчи и сохранить урожай.

Дарья ПЕТРОВА
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