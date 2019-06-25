В Московской области нашли редкого паука

Нибиру
- Судный день: Нибиру атакует Землю уже завтра
- Подбирается к Земле: на Марсе нашли храм кровавой Нибиру
- Атака подводными бомбами: Нибиру готовит сюрприз для жителей Петербурга
289 новости
Жительница Можайска увидела в своем огороде черно-желтого полосатого паука. Необычный гость внушительного размера заинтересовала женщину, они решила выяснить, не опасен ли он для человека.
Оказалось, что это аргиопа – редкий паук для Московской области, которого обычно называют осой или тигром из-за раскраса – пишет "Подмосковье сегодня". Для человек он не опасен, но укусить может больно. Также эксперт рассказал, что паук-тигр помогает избавиться от саранчи и сохранить урожай.
ЧП заставило космонавтов поволноваться