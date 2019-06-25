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Венедиктов: Полиция обеспечила безопасность в местах сбора подписей

Алексей Венедиктов. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
За воскресенье и понедельник не было ни единого нападения на людей

Все пикеты оппозиции по сбору подписей за кандидатов на выборы в Мосгордуму проходят под пристальным вниманием московской полиции, которая обеспечивает безопасность людей. По словам руководителя общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексея Венедиктова, были организованы стационарные посты для охраны порядка.

Во время первого заседания совета столичной Общественной палаты заместитель ее председателя сообщил, что в Москве уже нападали на сборщиков подписей. Венедиктов подчеркнул, что "сейчас идет активная фаза сбора", а 5 июля наступит уже скоро.

Он добавил, что направлял письмо начальнику полиции Олегу Анатольевичу Баранову, в котором просил помочь обезопасить от провокаций людей, собирающих в стационарных местах подписи. Мэр, по словам Венедиктова, поддержал эту идею.

"Олег Анатольевич действительно выделил специальные стационарные посты, и я получаю фотографии с постов, где стоят полицейские. Вы обратили внимание, что за прошедшие два дня – воскресенье и понедельник – у нас не было ни одного нападения",

– заявил заместитель председателя Общественной палаты.

Венедиктов также обратил внимание на то, что тем людям, которые выдвинулись в кандидаты, а также отправили письменный запрос, предоставили дополнительную охрану. Он добавил, что организация взаимодействует, как с мэром города, так и с полицией по данному вопросу, и безопасность удается обеспечивать.

Заместитель председателя Общественной палаты также напомнил о том, что получить дополнительную охрану можно, если указать конкретный адрес, где необходимо разместить пост.

Депутатов Мосгордумы седьмого созыва выберут 8 сентября 2019 года. 

Отдел информации
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