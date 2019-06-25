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Более девяти тысяч петербуржцев пострадали от клещей

В городе обнаружены три клещевые инфекции

На территории Санкт-Петербурга с начала клещевого сезона зарегистрировано 19 случаев заболевания клещевым энцефалитом, а у 63 петербуржцев нашли боррелиоз.

Больше всего пострадавших в Пушкинском районе – там за помощью обратились 329 человек. На втором месте Курортный район – там зарегистрированы 183 случая, в Приморском районе пострадали 79 человек.

Роспотребнадзор сообщает, что в больницы обратились с жалобами на укусы клещей почти 9 тысяч человек, из них 1, 5 тысячи – дети. После исследования 11 тысяч клещей возбудитель боррелиоза был обнаружен в 2 тыс. 647 пробах, клещевого вирусного энцефалита – в 49 пробах, моноцитарного эрлихиоза человека – в 191 пробе, пишет FlashNord.

Дарья ПЕТРОВА
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