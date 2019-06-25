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В Госдуме попросили МВД ускорить выдачу гражданства жителям ДНР

Фото ИТАР-ТАСС/ Александр Рюмин
Для этого можно откомандировать специалистов из других регионов, которые не перегружены этими процедурами

В Госдуме 25 июня прошло пленарное заседание, во время которого выступил первый заместитель руководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев. Парламентарий предложил, чтобы МВД создало условия, которые позволили бы жителям Донбасса получить российский паспорт быстрее.

Коломейцев подчеркнул, что люди, проживающие на этой территории, похожи на население Ростовской области. Поэтому, по словам политика, подобная интеграция не является национальной угрозой.

Парламентарий предложил своим коллегам представить, что они жители ДНР, которые уже 5 лет воюют и получают до 5 тыс рублей, являясь "на территории даже Ростовской области" гражданами "второго сорта". Он добавил, что коррупция, которая существует в пунктах выдачи паспортов, может исчезнуть через десятки лет.

"Вы должны принять специальное решение в МВД (...) и организовать выдачу для тех, кто желает стать гражданином, действительно ускоренный порядок",

– цитирует Коломейцева "Дума ТВ", который полагает, что можно отправить туда специалистов из других областей.

Закон об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям Донбасса подписал Владимир Путин 1 мая. Население ДНР после регистрации в России получит права и свободы. Людям смогут выдавать, например, пенсию. 

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