Экс-строитель космодрома "Восточный" получил условный срок за хищение более 200 млн рублей

Бывший руководитель компании заплатит штраф в размере 200 тыс рублей

Уссурийский районный суд Приморского края вынес приговор по делам о присвоении и преднамеренном банкротстве. Виктор Гребнев, экс-глава ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания", которая строила космодром "Восточный", получил 5 лет лишения свободы условно.

Решение суда подтвердил адвокат Гребнева Игорь Поляков. Согласно следствию, передают РИА Новости, обвиненный похитил 218 млн рублей, заключая с 2012 до осени 2014 г. заранее невыгодные для компании договоры поручительства. Еще несколько соглашений, сообщает телеканал RT, принесли ущерб ТМК на сумму больше 130 млн рублей.

По информации издания URA.RU, в ходе расследования было арестовано имущество Гербнева, который находился под домашним арестом, на сумму 300 млн рублей. Как напоминает агентство РИА ФАН, другого бывшего руководителя ТМК Игоря Нестеренко осудили на 3 года колонии за хищение в размере 100 млн руб. Сергей Юдин, который был председателем совета директоров ЗАО, получил 3 года и 4 месяца лишения свободы в колонии строго режима. Он, по версии сотрудников правоохранительных органов, организовал хищения Нестеренко денег.