Решение деликатной проблемы нашли в старинных манускриптах

Поднять потенцию у мужчин можно не только с помощью лекарств, но и помощью правильно подобранного рациона. С давних пор люди использовали различные афродизиаки, которые помогали даже пожилым представителям сильного пола оставатьс в игре.

Особое внимание этому важному вопросу уделяли католические прелаты. Истории известно множество примеров, когда у обитателей Ватикана в весьма почтенном возрасте было одновременно несколько молодых возлюбленных.

Лучшие лекари и кулинары сумели создать блюда, которые не просто улучшали сексуальные способности, но и повышали качество плотских утех.

Настоящим секретным оружием для поддержания мужской силы в Ватикане считался так называемый "папский соус". Приготовить его довольно просто: нужно мелко порезать ветчину, лук и морковь, добавить петрушку и сельдерей. Сварить все ингредиенты на курином бульоне, положив в него чеснок, гвоздику и цедру лимона. Можно добавить немного белого вина. Когда жидкость наполовину выкипит, в похлебку кладут обжаренную на масле муку, перепелиные яйца и щепотку мускатного ореха. После этого варят еще 15 минут.

Эффективность этого супчика доказана многими веками – он помогает возрастным любовникам поддерживать великолепную физическую форму, сообщает Vista News.