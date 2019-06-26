Школьники стали реже получать сто баллов по русскому языку

Однако такие результаты по ЕГЭ не являются показательными

Количество учащихся, которые получают 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку, заметно снизилось. По мнению члена Комитета по образованию и науке Алены Аршиновой, эта ситуация связана со структурным изменением экзамена, которое ввели в 2019-м.

"Мы полагаем, что повлияла эта творческая часть",

– цитирует депутата от фракции "Единая Россия" "Дума ТВ".

Парламентарий подчеркнула, что при этом средние баллы по предмету остались прежними. Так как масштабных изменений по группам баллов не наблюдается, то ситуацию со стобалльниками по русскому языку нельзя рассматривать как показательную, добавила Аршинова.

В 2019-м количество школьников, которые сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов, сократилось на 30% по сравнению с предыдущим годом. Таковы данные Рособрнадзора. А вот число учеников, которые безупречно знают математику, наоборот, возросло. Выпускники школ по всей стране справились с экзаменами в 2019-м достаточно хорошо, отмечает ведомство.