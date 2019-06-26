В Одинцово жестоко избили местного жителя

В Подмосковье на протяжении четырех лет ведется борьба с незаконным бизнесом

Депутат Одинцовского городского округа Наталья Кононова обратилась к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой обратить внимание на бесчинства "криминального бизнеса" в Подмосковье. Она призывает главу столичного региона разобраться и найти управу на предпринимателей, которые занимаются незаконной добычей песка и организуют свалки на берегу Москвы-реки.

В своем письме, которое находится в распоряжении редакции "Утра", одинцовский законодатель изложила суть проблемы. По словам Кононовой, жители Одинцово при поддержке главы округа Андрея Иванова на протяжении 4-х лет ведут борьбу с недропользователями, которые открыто пренебрегают законом, требованиями властей, судов, прокураторы и даже распускают руки. И это не голословное утверждение, а подкрепленный доказательствами факт.

"Протестующих жителей запугивают, избивают и поджигают их имущество",

– пожаловалась депутат и привела в пример один из последних случаев физического давления. Так, на ее помощника, члена правления регионального общественного движения "Экофронт" Алексея Григорьева напали "двое бандитов". Они подстерегали его около дома.

"При нападении целенаправленно наносили ему удары битами по голове и лишь по счастливой случайности не пробили височную кость. В результате нападения Алексей Григорьев был госпитализирован с тяжелыми травмами", – констатировала Кононова, сопроводив свой текст фотографиями, на которых зафиксированы последствия жестокости злоумышленников.

И Григорьев – не единственная их жертва. До него одного из несогласных избили, а затем подожгли его автомобиль, другому – также спалили машину, оставив на месте преступления могильный венок. Вопиющие случаи освещались в СМИ, однако и воз и ныне там.

Несколько лет назад, после распоряжения министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана добыча песка прекратилась. Однако в июне этого года предприниматели взялись за старое. Ко всему прочему на берегу Москвы-реки "в выемках под видом рекультивации" они незаконно сбрасывают мусор, который, несмотря на возбужденные уголовные деле, до сих пор не вывезен. Между тем еще в 2017 году местные жители получили отравления от свалочного газа. Теперь же бизнесмены отходы закапывают около деревни Пронское.

"Ситуация, в которой на одной из территорий Одинцовского городского округа демонстративно игнорируется закон, а криминал открыто и безнаказанно терроризирует население, стала критической и требует немедленного разрешения, так как нападающие бандиты уже даже перестали одевать маски, а жители вынуждены получать разрешение на оружие, для организации самообороны",

– отмечает в послании Кононова и просит губернатора области вмешаться. Данное обращение подписали более 400 человек.