Просто космос: в Москве представили внеземное государство

В столице прошел большой бизнес-форум холдинга "Социум"

Более тысячи начинающих и уже состоявшихся предпринимателей объединил бизнес-форум в столице. Всех заинтересованных вместила крупнейшая частная концертная площадка Adrenaline Stadium. Именно там 21 июня предстала во всем многообразии деятельность всех направлений холдинга "Социум". Бенефициар холдинга Игорь Ашурбейли – ученый, промышленник, известный благотворитель и основатель космического государства Асгардия, насчитывающего более миллиона сторонников со всего мира.

Космическое государство

У основанной в 2016 году державы есть свои флаг, герб и гимн, имеется также правительство с парламентом и собственная территория – спутник, запущенный с американского космодрома Уоллопс.

Гости и участники форума могли поближе познакомиться с многообещающим орбитальным государством, количество граждан которого с каждым днем становится все больше и больше. Цифры впечатляют, рассказала министр активов и ресурсов Асгардии Яна Смелянски. Так, в день мероприятия в резидентских рядах прибыло – плюс 30 человек.

"Я вам больше скажу: когда позавчера я начинала делать свою презентацию, число резидентов было – 1 056 851. Сегодня утром я стала делать слайды, открываю сайт, а цифра другая – 1 056 933. Я подумала: столько человек подписалось за два дня? Это колоссальный успех!"

– констатировала Смелянски.

Кстати, живущие в Москве асгардианцы впервые встретились воочию. Идея космического государства приглянулась Аксане Прутцковой. Это была любовь с первого описания, призналась журналистам девушка. Сейчас она занимает пост Асгардианского мэра Москвы.

"Когда я узнала об Асгардии, то поняла – вот абсолютно правильное, идеальное государство, которое стоит строить. Оно цифровое, не привязано ни к каким земным локациям и имеет долго идущие планы – на тысячелетия. Это всегда подкупает – когда у компании, у идеи есть миссия, которая больше, чем твоя жизнь. И сама вот эта смелая идея – что мы можем, хотим и должны полететь в космос – она восхитительна",

– пояснила Аксана.

Асгардии на полях форума был посвящен отдельный стенд с историей и философией внеземного государства. Любой желающий мог на себе испытать перегрузку и невесомость, как настоящий астронавт. Для этого достаточно было посетить VR-аттракцион.

Земные проблемы

В поле зрения Игоря Ашурбейли – в том числе земные проблемы. Ко всему прочему он еще является председателем президиума и Центрального Совета Партии Возрождения России, представители которой присутствовали на форуме.

Сейчас в ее планы входит – честным путем пробиться в один из региональных парламентов, в Мосгордуму и в конечном итоге в 2021 году дойти до нижней палаты. Партия Возрождения России намерена устранить социальную несправедливость в стране, где около 20 млн человек живут за чертой бедности и даже в нищете.

Предпринимательская жизнь "Социума"

Как известно, реклама – двигатель торговли. Продемонстрировать свои товары и услуги, обзавестись полезными знакомствами, найти единомышленников и партнеров в рамках грандиозного мероприятия смогли многочисленные арендаторы холдинга "Социум". Уникальной возможностью воспользовались более ста компаний, которые представили в Adrenaline Stadium свою продукцию – от юридических услуг до солнечных очков, элитного шоколада и изысканных изделий из стекла, отметил гендиректор АО "СОЦИУМ-А" Руслан Ашурбейли.

"У нас достаточно большая площадка и огромное количество арендаторов. Собрать их в одном месте для общения, для того чтобы они могли друг друга поддержать, узнать – это была давняя идея нашего акционера",

– рассказал он.

Визитеры форума оценили деликатесы из мяса дикого кабана, пришелся по вкусу гостям и копченый африканский сом от ООО "Социум-Поселения". Внимание к данному проекту было приковано на награждении руководства холдинга. Не осталась незамеченной реализация трех важных направлений.

Так, создание общественного центра в селе Хирино Шатковского района Нижегородской области, запуск новой линейки натуральных продуктов и открытие в Арзамасе фирменного магазина "Хиринские продукты" принесли компании заслуженную награду "Проект года".

Гости бизнес-площадки совмещали приятное с полезным. Они смогли и завязать деловые контакты, и насладиться развлекательной программой, которая, к слову, была насыщенной и разнообразной. Бизнес-квесты, вкусные угощения, живая музыка, – это лишь ее небольшая часть. Не удивительно, что в альбоме добрых пожеланий "Социуму" не осталось незаполненных страниц.