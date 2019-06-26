Где документы?: в Подмосковье развернулась война за собаку

Стороны рассудит полиция

Жительница Красногорска потеряла девятимесячного пса и рассказала о пропаже в соцсетях. Очень скоро хаски Шастик нашелся, однако женщина, обнаружившая собаку, не собирается ее возвращать.

"Я на радостях сразу стала ей звонить: собака наша, где и как можно забрать? На что она задает резонный вопрос: какие подтверждающие документы я могу предоставить",

– рассказала корреспонденту "Подмосковье сегодня" хозяйка Шастика.

Она объяснила, что ветпаспорта на собаку у нее нет, имеются лишь фотографии, да и пес без того узнает своих владельцев по лицу. Однако собеседницу на том конце провода эти аргументы не убедили. Теперь стороны рассудит полиция.