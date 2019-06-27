Пранкер Вован баллотируется в депутаты Мосгордумы

Россиянин уже зарегистрировался в качестве кандидата

Владимир Кузнецов поборется за депутатское кресло на выборах в Московскую городскую думу. О таком решении пранкера Вована рассказал его коллега Алексей Столяров (Лексус) во время подкаста РИА Новостей "Как вы это делаете?!".

Столяров поведал, что многие люди не раз просили их разобраться с недобросовестными застройщиками, чиновниками и управляющими компаниями, "которые портят жизнь". По словам Лексуса, некоторые проблемы пранкерам удалось решить.

"Мы посчитали, что влиять на политику проще, находясь внутри системы. Поэтому один из нас в этой студии выдвигается в Мосгордуму – это Владимир",

– подчеркнул Алексей.

Кузнецов, который уже собирает подписи, обратил внимание на то, что их часто ругали за звонки лидерам Украины, Франции и Турции. Люди критиковали пранкеров, потому что, по их мнению, в "России тоже куча проблем", требующих внимания.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования, 8 сентября, по мажоритарной системе. В 45 одномандатных округах выберут 45 депутатов, которые избираются на 5 лет.

Порядок избрания определяет Избирательный кодекс столицы, а статус и полномочия законодательного собрания Москвы – Устав города. В Мосгордуму VI созыва, которая действует с 2014-го и возглавляется Алексеем Шапошниковым, также вошли 45 депутатов, избранные по одномандатным округам. Председателем Мосгордумы с 1994 по 2014 год был Владимир Платонов.

Вован известен тем, что разыгрывал по телефону многих популярных личностей, например, Элтона Джона, Александра Лукашенко, Виталия Кличко и других. Трижды с 2011 по 2014 год профессиональное сообщество признавало Кузнецова лучшим пранкером России.