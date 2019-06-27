Депутаты внесли социальные правки в бюджет 2019 года

Изменения позволят решить вопросы, которые беспокоят людей

Госдума на пленарном заседании 27 июня в третьем чтении одобрила правительственные поправки в федеральный бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, которые подготовили с учетом его исполнения за первые четыре месяца. По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, коррективы носят адресный характер.

Эти средства, в первую очередь, направят на выполнение социальных задач, которые президент России Владимир Путин поставил Федеральному Собранию. На помощь многодетным семьям, где с 1 января 2019-го появился третий или последующий ребенок, для погашения ипотеки выделят 5 млрд рублей, добавил Володин.

Больше 51 млрд, как сообщает "Дума ТВ", будут потрачены для того, чтобы решить жилищные проблемы населения. Депутаты решили поддержать обманутых дольщиков, для этого выделят 20 млрд для докапитализации банка "ДОМ.РФ".

Здравоохранению отдадут 20 млрд рублей. Как рассказал Володин, страна закупит на 7,5 млрд рублей вакцины, лекарства и оборудование в центры высоких медицинских технологий и средств реабилитации инвалидов. Образование получит 15 млрд, 78 млрд пойдут на развитие транспортной инфраструктуры. Во втором чтении депутаты также внесли поправки и увеличили сумму денег на гранты регионам за выполнение национальных проектов.

На повышения спасателям МЧС зарплаты правительство даст 4,3 млрд рублей, еще 2,5 млрд помогут завершить обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны.

"Значительные средства — более 129 млрд рублей — получат регионы на решение актуальных проблем, с которыми сталкиваются: 34,4 млрд составит поддержка региональных дорожных фондов, 30,9 млрд рублей субъекты Федерации получат на обеспечение сбалансированности бюджета",

– цитирует Володина "Дума ТВ".

Доходы от нефтегазовых продуктов оказались больше, чем предполагали прогнозы, поэтому бюджетные расходы возрастут до 250 млрд рублей.