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В России началась борьба с "билетной мафией"

Фото:Станислав Красильников/ТАСС
Законодательство встало на защиту топовых театров, которые страдают от действий перекупщиков

Продажа билетов, абонементов и путевок втридорога теперь под запретом. Госдума одобрила законопроект, который направлен на борьбу с так называемой "билетной мафией".

Впредь вход в театральный или концертный зал возможен только по утвержденной стоимость или ниже. Дороже номинала сбывать билеты нельзя. Таким образом, топовые театры, которые страдали от действий перекупщиков, защищены законом, отметила председатель думского Комитета по культуре Елена Ямпольская.

Она напомнила, что проект был принят правительством еще в начале года. В нижнюю палату документ поступил в "сыром виде", и все это время парламентарии доводили его до совершенства.

Елена Ямпольская. Фото:duma.gov.ru

"Мы постарались исправить все недоделки, которые в нем присутствовали изначально, и свести интересы всех сторон, которые принимают участие в процессе реализации и возврата театральных билетов",

– рассказала депутат в интервью "Думе ТВ".

Законопроектом также регламентируются сроки возврата билетов. Теперь крайний день для этого наступает за трое суток до спектакля или концерта. 

Ксения АНДРЕЕВА
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