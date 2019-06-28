Документальный фильм "Суданская весна" показал истинное лицо протеста в республике

Авторы ленты рассказали об иностранном вмешательстве в дела республики, которую пытаются превратить в сырьевой придаток Запада

Марионеточная оппозиция, управляемые протесты, грязные провокации, инцормационно-психологическая обработка населения – эти и другие аспекты протестной активности в Судане легли в основу документального фильма "Суданская весна", который перевело и озвучило Федеральное агентство новостей.

Апрель стал знаковым месяцем для Судана. После свержения Омара аль-Башира власть в стране взял Переходный военный совет, благодаря чему удалось избежать анархии на улицах. ПВС будет работать до тех пор, пока в Судане не сформируют гражданское правительство. При этом на фоне переговоров нельзя не заметить вмешательства иностранных провокаторов, пытающихся дестабилизировать обстановку и повергнуть республику в хаос.

Работа по развалу страны, отмечается в фильме, ведется через оппозиционного политика Омара аль-Дигейра. После возвращения в Омдурман к нему зачастили западные политики. Например, посол Великобритании Ирфана Сиддика, атташе из Нидерландов, Франции, Германии, Евросоюза, Канады, Испании и другие.

Иностранные гости приезжали не только к аль-Дигейре, но и к лидерам иных управляемых извне оппозиционных сил. В качестве доказательства в фильме приводят тот факт, что предстаивтели "Ассоциации суданских профессионалов", организации, курирующей протесты в Судане, находятся под влиянием Запада или же живут в Европе.

Один из участников Муххамад Юсиф долгое время жил и учился в Британии. Муххамад аль-Асбат более 5 лет проживает во Франции. Еще один член АСП Адиль Абдель Аати живет в Польше. Разве можно бороться за народ Судана из кафе в Париже?", – комментирует сложившуюся ситуацию старший инспектор суданской полиции Сабир Али Бурсали.

Провокаторы используют самые грязные методы в попытке раскачать ситуацию. Информационно-психологическая обработка населения проходит повсеместно, при этом, для радикализации протеста среди демонстрантов распространяют наркотические вещества, приводит ФАН выдержки из фильма. Судан стал полигоном для обкатки нового оружия "цветных революций", что подтверждают найденные недавно склады с тоннами наркотиков, большим количеством препарата "Трамадол", иностранной валютой и вооружением, уверяют авторы.

Авторы фильма считают, что факт вмешательства подтверждает участие в демонстрациях зарубежных политиков. В фильме есть кадры, на которых, по уверению журналистов, видно, как оппозиционных активистов посещали генконсул посольства Британии Дэвид Леллиот, посол Швеции Ганс Хендрик Лунквист, а также послы Италии и Франции Фабрицио Лобассо и Эмануэль Блатман.

"Они ходят туда, чтобы изучать действительность и в дальнейшем интерпретировать ее в интересах западных стран в первую очередь", – прокомментировал частые визиты высокопоставленных иностранных чиновников суданский журналист Идам Абдурахман Адам.

Авторы отмечают, что американские политики предприняли очередную попытку раскачать Судан в начале июня, когда законодательные органы США открыто призвали вмешиваться в дела республики, невзирая на позицию военного совета. Вслед за этими заявлениями последовали очередные массовые протесты, в которых погибли люди, при этом пропаганда попыталась обвинить ПВС.

В фильме приводят в пример Ливию, разрушенную западными странами в 2011 году. "Благие намерения", с которыми Запад явился в республику, быстро переросли в радикальные протесты и убийство Муаммара Каддафи. Уже восемь лет в Ливии усиливается террористическая активность, а народ вынужден выживать в условиях жесточайшего кризиса.

В завершении ленты суданцев призывают противостоять западному вмешательству, поскольку только так можно сохранить целостность Судана и сохранить надежду на светлое будущее.