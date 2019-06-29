Региональные отделения "Единой России" помогут пострадавшим от паводка жителям Иркутской области

Грузовики с гуманитарной помощью доставят предметы первой необходимости

Региональные отделения "Единой России" в Сибирском федеральном округе подключились к сбору гуманитарной помощи для жителей районов Иркутской области, пострадавших в результате паводка. Об этом рассказал секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак.

По его словам, уже собраны четыре грузовика гуманитарной помощи. При этом партийцы помогут жителям, пострадавшим от наводнения, в восстановлении домов и подсобных хозяйств.

"Мы приложим все усилия для того, чтобы ни одна семья, ни один человек не остались без внимания и помощи", – сказал Турчак.

Он отметил, что Иркутское региональное отделение организовало сбор помощи для жителей пострадавших районов. Турчак добавил, что люди были вынуждены спешно покинуть дома без необходимых вещей, поэтому гуманитарная помощь им очень пригодится.

"Мы не оставим людей в этой беде. С нашей стороны будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Секретарь реготделения Сергей Сокол организовал помощь, выезжает в затопленные районы для того, чтобы лично координировать эту работу", – подчеркнул Андрей Турчак.

По его словам, как только сойдет вода, партийцы, активисты и "Молодая Гвардия" займутся устранением последствий наводнения.

Секретарь Иркутского регионального отделения партии "Единая Россия", председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Сокол заявил, что в первый же день бедствия все неравнодушные к проблеме принесли в здание исполкома воду, лекарства, консервы, предметы первой необходимости и теплую одежду.

"После того, как мы объявили сбор, откликнулось огромное количество людей, все помогают, приносят вещи. Большое спасибо всем нашим жителям за их отклик и помощь. В районах секретари местных отделений Партии координируют работу по оказанию адресной помощи", – добавил Сергей Сокол.