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Раскрыты опасности солнечного затмения

Фото: pixabay.com
Отмечается, что 2 июля желательно провести в спокойной обстановке

В ближайший вторник, 2 июля, нашу планету ожидает солнечное затмение. Оно начнется в 12:23 по Тихоокеанскому времени (22:23 мск) и пройдет под покровительством знака Зодиака Рак.

Как рассказала нумеролог Людмила Савина, в этот день суеверным людям во избежание неприятностей стоит быть осторожными, сдерживая свои эмоции. Она советует не воспринимать всерьез оскорбления, громкие высказывания и обещания, а семейные проблемы оставить дома.

Также, по словам нумеролога, 2 июля лучше не браться за новые проекты, поскольку они не принесут ожидаемых результатов.

"Нежелательно в этот период совершать крупные сделки, покупки, финансовые операции. Встречи или поездки также следует перенести на другое время, -– цитирует Савину "Обозреватель".

Она добавила, что 2 июля желательно провести в спокойной обстановке (например, за чтением книги), не совершая рискованных поступков.

Андрей ДОВЛАТОВ
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