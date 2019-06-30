Считал СССР второй родиной: умер известный чилийский режиссер

Ему было 70 лет

Скончался чилийский кинорежиссер и сценарист Себастьян Аларкон.

"Он жил на две страны. Любил свою родину Чили. Любил свою вторую родину – СССР, а потом Россию, где снял свои главные фильмы, -– написал в своем Facebook журналист Леонид Павлючик.

Аларкон жил в российской столице с 1971 года, обучался во ВГИКе. Он поставил такие картины, как "Ночь над Чили", "Падение Кондора", "Ягуар". В конце 1990-х годов режиссер вернулся в Чили, но продолжал сотрудничество с отечественным кинематографом.