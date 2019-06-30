"Единая Россия" собрала более 30 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от паводка в Иркутской области

На призыв регионального отделения отозвалось более тысячи человек

Жители Иркутской области объединились, чтобы помочь пострадавшим. В региональное отделение партии россияне несут продукты, питьевую воду и теплую одежду. Уже удалось собрать около 30 тонн гуманитарной помощи.

Единороссы выразили благодарность всем неравнодушным.

"…Люди несут не только продукты, воду, бытовую химию, но и предлагают свою помощь в ее доставке до мест затопления",

– сообщил секретарь регионального отделения "Единой России", председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Сокол.

Один вагон со всем необходимым для пострадавших отправили в подтопленные районы еще 28 июня, а уже на следующий день еще два грузовика выехали в Тулунский район и город Тулун. Работа продолжается и сегодня.

"…грузятся три вагона. Они пойдут в Тайшетский и Нижнеудинский районы. Один вагон полностью загружен водой, другие – водой и продуктами питания", – отметил Сокол.

Напомним, из-за ливней и подъема уровня воды в реках в Иркутской области подтопило более 3,7 тысяч домов. Там живут больше девяти тысяч человек. Паводок затронул 31 населенный пункт. Сейчас в области объявлен режим ЧС.

После того, как вода отступит, на помощь местным жителям отправятся партийцы, активисты и "Молодая гвардия", сообщил ранее секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Они будут участвовать в восстановлении домов и хозяйств.

Как стало известно ранее, премьер Дмитрий Медведев распорядился оказать пострадавшим финансовую помощь. Из резервного фонда правительства на эти цели выделят более 650 миллионов рублей. Глава РФ Владимир Путин поручил немедленно начать выплаты пострадавшим от паводка жителям Иркутской области.