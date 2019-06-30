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Учёные из Гарвардской медицинской школы обнаружили бактерию Veillonella. Она преобразует молочную кислоту, вырабатывающуюся при физической нагрузке, в вещество, которое способствует быстрому восстановлению организма человека.в
Отмечается, что в ходе исследования сотрудники проверяли действие бактерии на мышах. В итоге благодаря ей подопытные бегали на 15% дольше обычного.
Данные бактерии уменьшают уровень холестерина в крови и риск развития сердечно-сосудистых болезней.
Исследователи заявили, что Veillonella можно использовать при производстве препаратов для культуристов, сообщает VistaNews.
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