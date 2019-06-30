Открытие можно использовать при производстве препаратов для культуристов

Учёные из Гарвардской медицинской школы обнаружили бактерию Veillonella. Она преобразует молочную кислоту, вырабатывающуюся при физической нагрузке, в вещество, которое способствует быстрому восстановлению организма человека.в

Отмечается, что в ходе исследования сотрудники проверяли действие бактерии на мышах. В итоге благодаря ей подопытные бегали на 15% дольше обычного.

Данные бактерии уменьшают уровень холестерина в крови и риск развития сердечно-сосудистых болезней.

Исследователи заявили, что Veillonella можно использовать при производстве препаратов для культуристов, сообщает VistaNews.