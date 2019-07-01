Сильный шторм обрушился на популярный курорт

В Анапе отдыхающих и местных жителей предупредили об опасности.

"В связи со штормом и сильным донным течением купание на всех пляжах Анапы запрещено! Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает: не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье!" -

сообщается на сайте администрации города.

Муниципалитет рекомендует внимательно следить за детьми и пожилыми людьми. Руководители предприятий и организаций должны принять все необходимые меры, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций.

Сегодня, 1 июля, в Анапе воздух прогреется до +27°С, в городе солнечно, местами пройдет небольшой дождь. До конца недели сохранится ясная погода, температура воздуха от +28°С до +30°С.

