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Турчак: важнейшие направления в работе "Единой России" обозначил Дмитрий Медведев

Андрей Турчак. Фото: er.ru
Премьер задал вектор развития партии

Главное для единороссов – это люди. Партийцы работают в интересах и для защиты прав россиян. Об этом заявил секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак.

Он отметил, что ключевые направления для повышения эффективности работы партии Дмитрий Медведев обозначил в своей статье "Единая Россия" – курс на перемены". Материал опубликовали "Известия".

"Это программный документ для нашей дальнейшей работы, вектор развития Партии", – подчеркнул Турчак.

От единороссов ожидают не слов, а конкретных действий, направленных на решение проблем населения. Секретарь Генсовета партии анонсировал удобный набор сервисов для россиян – как на региональном, так и на местном уровнях, которые помогут разобраться с насущными вопросами.

"Начиная от ремонта подъезда и двора до строительства важнейших инфраструктурных объектов. И мы создадим этот набор сервисов", - заявил Турчак.

Идеями относительно достижения целей, которые партийцам обозначил Медведев, планируется обменяться на конференции ЕР 5 июля. Турчак отметил, что принятые в результате работы с регионами и экспертами решения утвердят в резолюции.

"После чего начнется самое главное – кропотливая, каждодневная работа по воплощению всех прозвучавших идей в реальную жизнь", - подытожил он.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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