"Как продлить мужское здоровье": лучшие рекомендации

Полноценное мужское долголетие - это реально

По мнению сексологов, две важнейшие составляющие мужского здоровья: это хорошее самочувствие и выработка тестостерона – гормона, отвечающего за влечение.

"Чтобы "хотелось и моглось", нужно... заботиться о здоровье в целом, – больше двигаться, не допускать лишнего веса, правильно питаться". -

рассказал "Вечерней Москве" врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев.

По словам доктора Полеева, животные жиры угнетают синтез тестостерона, поэтому надо есть поменьше сметаны, колбасы и жирного мяса. Вместо этого в рацион следует включить побольше рыбы.

"Давно доказано, что в странах, где едят много рыбы, мужчины долго находятся в хорошей сексуальной форме", -

подчеркнул специалист.

Сексолог добавил, что есть рыбу лучше с овощами и фруктами. При этом необязательно покупать дорогие сорта – минтай, треска и хек способны обеспечить организм всеми ценными веществами.

Важно также включить в рацион побольше зелени – не менее 400 г день. Она содержит много витаминов, минералов и клетчатки, поэтому помогает нормализовать работу всех систем организма.

А вот крепкий чай и кофе здоровья не добавляют:

"Злоупотребляя этими напитками, вы перегружаете нервную и сердечно-сосудистую системы, а значит, организм быстрее изнашивается. Тут уж не до мужского здоровья".

Стимулировать выработку тестостерона поможет физическая нагрузка. Доктор объяснил, что до 45–50 лет можно активно заниматься силовыми упражнениями: работать с "железом", отжиматься и подтягиваться. Однако все следует делать в меру, чтобы избежать травм. После пятидесяти имеет смысл перейти на плавание, бег и прогулки – эти виды физической активности не перегружают организм.

Кроме того, мужчинам в возрасте следует регулярно посещать уролога и ни в коем случае не заниматься самолечением. Важнсоблюдать половую гигиену и помнить, что частая смена партнеров может привести к появлению инфекций, не способствующих мужскому здоровью.

При этом эксперты предупреждают, что следует вести регулярную половую жизнь, так как работающий орган стареет значительно медленнее, чем тот, которым не пользуются.

"Регулярная половая жизнь – основа основ! Не стоит стремиться к рекордам, главное, не сбиваться со своего ритма", -

подчеркнул доктор Полеев.