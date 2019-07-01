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Северную столицу зальют дожди

Жара обойдет город стороной

На Санкт-Петербург в начале июля обрушатся сильные ливни.

Сотрудница Гидрометцентра Наталья Миронова рассказала порталу "Бумага", что в городе может выпасть 120% ежемесячной нормы осадков. 

В первую июльскую декаду в Петербурге похолодает, вторая половина месяца будет потеплее. Средняя температура воздуха в июле будет на 1–2°C выше нормы, которая для Северной Венеции составляет +17,2°C, отмечает FlashNord.


Валентина МАЙОРОВА
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