Россия восстановит авиасообщение с Египтом при одном условии

Для возобновления перелетов между двумя странами необходимо расследовать катастрофу над Синаем

Виновников крушения российского самолета Airbus A320 в 2015-м в Египте необходимо наказать. Правосудие поспособствовало бы развитию отношений между двумя государствами. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"В наших общих интересах установить все обстоятельства этой трагедии, найти и покарать тех, кто задумал и осуществил этот чудовищный теракт",

– цитирует Володина "Дума ТВ", который провел двустороннюю встречу с главой Палаты депутатов Арабской Республики Египет Али Абдель Алемом в рамках II Международного форума "Развитие парламентаризма".

Председатель Госдумы подчеркнул, что в Египте будет небезопасно не только для россиян, но и для самих граждан этой страны, пока виновные не понесли ответственность за свои действия. Володин считает, что парламентам двух государств стоит консолидировать свои позиции и сплотиться против террористов.

Али Абдель Алем же выразил надежду на то, что авиасообщение можно будет запустить в ближайшее время. Для этого Каир открыт к диалогу с Москвой. Он также добавил, что возобновление перелетов между двумя столицами спровоцировало рост количества российских туристов, желающих отдохнуть в Египте. Это, по мнению Алема, укрепляет отношения между странами.

Госдума инициировала II Международный форум "Развитие парламентаризма", который пройдет с 1 по 3 июля. Представители 132 государств будут участвовать в форуме. Мероприятия посетят делегации 14 международных парламентских организаций, 800 иностранных гостей, а также 41 спикер, которые представляют национальные парламенты. В рамках форума также состоится парламентская конференция "Россия – Африка".