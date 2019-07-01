Соблюдение личной гигиены поможет предотвратить затвердевание артерий

Человек может заранее обезопасить себя от некоторых недугов, соблюдая простые правила. Так, защитить организм от проблем с повышенным давлением поможет, как уверяют эксперты, холодный душ, который улучшает общее кровообращение.

Более того, этот метод повышает иммунитет, он вырабатывает большое количество кровяных телец, которые борются с различными вирусами. Холодный душ активизирует так называемый коричневый жир, отвечающий за поддержание тепла организма. От холода этот вид жира, пытаясь сохранить температуру, сжигает вредные калории в 15 раз быстрее, что позволяет с легкостью худеть.

Прохладный душ или даже ванная, как передает "МедикФорум", снимают болезненность в мышцах после тренировок. Таким способом можно поднять настроение и бодрость духа, а заодно улучшить состояние кожи и волос.