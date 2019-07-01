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Метельский опроверг расследование интернет-активистов

Андрей Метельский. Фото:facebook.com/an.metelskiy
"Единоросс" не занимается делами своей матери и сына

Секретарь московского отделения "Единой России" Андрей Метельский опроверг обвинения в коррупции. Он заявил, что не имеет никакого отношения к обнаруженной командой Алексея Навального недвижимостью в Москве общей стоимостью 5,7 млрд рублей и четырем отелям в Австрии. По словам политика, все объекты принадлежат его родственникам.

Метельский подчеркнул в разговоре с журналистами радиостанции "Эхо Москвы", что недвижимость, про которою говорится в расследовании ФБК, опубликованном на Youtube-канале блогера, его родные приобретали легально на честные деньги и кредиты.

"Есть какие-то обвинения меня в том, что это приобретено на деньги, которые были украдены из Москвы. Я считаю, что это полная неправда. Если у господина Навального и его команды есть данные об этом, то ради бога, пусть разбираются по этому вопросу с правоохранительными органами",

- отметил секретарь московского отделения "Единой России", добавив, что указывает в декларации достоверные данные как о доходе, так и об имуществе.

Пользователи Сети раскритиковали ФБК и самого Навального, упрекнув его в предвыборном пиаре. Некоторые россияне подчеркивают, что у сторонников блогера нет программы, поэтому они выдают сомнительные истории. 

Отдел информации
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