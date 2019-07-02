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Чехия посадила на чемоданы туристов из России

Фото: www.globallookpress.com
Пассажирам запретили летать в Прагу

Путешественники оперативно меняют планы, многие – прямо в аэропорту. Жителей Екатеринбурга и Жуковского, которые уже сегодня, 2 июля, собирались отведать вепрево колено в одном из чешских ресторанов, ожидало разочарование. 

Дело в том, что полеты в Прагу из данных российских городов временно приостановлены. Решение действует относительно компании Уральские авиалинии". 

"В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на полеты в Чехию авиакомпания "Уральские авиалинии" со 2 июля 2019 года приостанавливает выполнение рейсов в/из Праги из Екатеринбурга и Жуковского",

прокомментировали "Утру" в пресс-службе перевозчика. 

Так, сидят на чемоданах пассажиры рейсов У6-701 Екатеринбург – Прага и У6-751 Жуковский – Прага. Сколько продлиться ожидание в аэропорту, пока никто не знает. Вылеты "задерживаются на неопределенный срок", – отмечает телеканал "360".

Тем временем компания следит за ситуацией и пытается ее урегулировать, а также предлагает пассажирам альтернативные маршруты в Европу. Новости будут появляться в соцсетях и на официальном сайте "Уральских авиалиний". Кроме того, пассажиров оповестят через через call-центр, уточняет "URA.RU". 

По последней информации, компания-перевозчик возобновила полеты из Екатеринбурга в Прагу. Об этом сообщил гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов.

"Нам разрешили полеты в Чехию. Рейсы вылетают. Мы летаем только в Прагу",

цитирует руководителя ТАСС.  

В подобной ситуации ранее во вторник, 2 июля, оказались и пассажиры "Аэрофлота". Авиакомпания предупреждала об отмене ряда рейсов Москва – Прага – Москва. Разрешение на их выполнение аннулировали авиационные власти Чехии без объяснения причин. Об отмене рейсов в Чехию сообщили в пресс-службе входящей в группу "Аэрофлот" компании "Победа". Туристы не смогли вылететь из столицы РФ в Карловы Вары, пишет РИА "Новости".

Ксения АНДРЕЕВА
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