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Русская "шпионка" болезненно похудела в американской тюрьме

Мария Бутина. Фото: EPA/Press Service of Civic Chamber of the Russian Federation//ТАСС
Мария Бутина буквально умирает на глазах

Заключенная под стражу в США Мари Бутина совсем истощала. За год тюремного испытания она потеряла порядка 20 кг, рассказал отец русской "шпионки" Валерий Бутин. 

"Это бросается сразу в глаза, когда мы с дочерью разговариваем по видеосвязи",

отметил он в беседе с "Известиями", добавив, что сейчас при росте 170 см Мария весит всего 40 кг.

Резкое похудение, пояснил отец, спровоцировала нервотрепка. Плюс – питание в тюрьме сложно назвать сбалансированным. Не исключено, что дочь попросту не доедает. Потеря веса, полагает Валерий, непременно скажется на иммунитете. 

Впрочем, Маша не падает духом. Она не забросила спорт, что помогает ей не впасть в депрессию и пережить срок. Также она преподает сокамерницам математику и еще несколько предметов из школьной программы, много читает и совершенствует свой английский. 

Напомним, Бутину арестовали в прошлогоднем июле. Она получила полтора года тюрьмы за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Недавно срок сократили на 10 дней. Мария должна выйти на свободу 25 октября, а не в ноябре, как предполагалось ранее. 

Ксения АНДРЕЕВА
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