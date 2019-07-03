"Единая Россия" продвинула законопроект по удобной записи в детсады

Документ утверждает единую электронную очередь, действующую в стране с 2014-го

"Единая Россия" поспособствовала тому, что в Госдуму внесли проект ФЗ с правками от правительства, закрепляющий общероссийскую электронную очередь для записи малышей в детские сады.

На этом партия не остановится и будет добиваться принятия на осенней сессии нижней палаты парламента РФ коррективов, которые устанавливают единую федеральную электронную очередь для записи в школы. О важном достижении "Единой России" рассказала координатор проекта партии "Новая школа" Алена Аршинова.

По словам члена президиума Генсовета партии, электронные очереди для записи в детсады позволили решить многие проблемы, связанные с коррупцией и неравномерностью заполняемости мест. Исчезли и многочасовые очереди.

"Законодательная регламентация действующей информационной системы будет способствовать стабильному и эффективному её функционированию. Между тем "Единая Россия" неоднократно поднимала вопрос о введении аналогичной системы и для электронной записи детей в первые классы школ",

– заявила парламентарий.

Аршинова сообщила, что ежегодно с 1 февраля, когда начинается запись детей в первый класс, родители многих регионов страны оказываются в "живых" очередях, которые им приходится отстаивать на улице по несколько часов, несмотря на мороз. Очереди люди занимают с вечера, каждый час до утра проходит перекличка, что "раздражает" россиян, которые иногда даже устраивают драки. Именно поэтому, по мнению парламентария, целесообразно ввести электронные очереди для записи детей в школы по подобию системы с детскими садами.

С 1 апреля 2014-го благодаря "Единой России" действует единая федеральная электронная очередь для записи малышей в детские сады. Партия проводила исследование в регионах государства, запуская систему, и следила за ее работой после старта. "Единая Россия" и Минобрнауки РФ, замечая проблемы, быстро их устраняли. Внесенный документ официально оформляет на законодательном уровне эту систему, с успехом действующую по всей стране.



Партийный проект "Новая школа" способствует развитию образования, поддерживает строительство новых учебных заведений, капитального ремонта и реконструкции действующих школ, а также помогает оснащать их новым современным оборудованием. Партпартия содействует переходу на односменный режим работы с последующим наполнением второй половины дня дополнительными занятиями. Одной из целей проекта также является повышение престижа профессии педагога. Дошкольное образование и его качество тоже находится под пристальным вниманием представителей "Новой школы", которая следит за тем, чтобы малыши до 3 лет получали места в детских дошкольных образовательных учреждениях. Партпроект занимается вопросами содержания образовательного процесса, чтобы права всех его участников не нарушались. "Новая школа" контролирует и создание равных условий получения образования для детей из разных частей страны.