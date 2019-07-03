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Названы основные причины смертности российских женщин

Медики обнародовали печальный рейтинг

Новообразования и болезни системы кровообращения – именно от этого чаще всего умирают россиянки трудоспособного возраста.

Такую информацию сообщили "Российской газете" в Минздраве РФ. По данным ведомства, у 23,8% женщин смерть наступает от новообразований, почти столько же – 22,9% – уходят из жизни из-за сердечно-сосудистых болезней. внешние причины вызвали смерть еще 19,2% умерших.

В 2017 г. коэффициент смертности женщин в трудоспособном возрасте составил 209,4 на 100 тыс. человек.

Наименьшее число трудоспособных женщин умирает в Дагестане, Ингушетии и Чечне, больше всего – в Республике Тыва, на Чукотке и в Кемеровской области, отмечает FlashNord

Валентина МАЙОРОВА
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