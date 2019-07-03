Колдуны или вандалы: в Подмосковье воруют фотографии покойников

Жители области шокированы и возмущены тем, что происходит

Портреты умерших людей в рамках, которые ставят на свежих могилах, начали пропадать с кладбища в подмосковном городе Озеры.

"Первого июля мы похоронили родственника, пришли на следующее утро, а фотографии нет, ‒

рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня" местная жительница.

Люди, столкнувшиеся с тяжелой утратой, страдают от неизвестных злоумышленников. Некоторые вынуждены вешать на надгробия фотографии своих близких по несколько раз, однако неизвестные вновь и вновь уносят портреты.

Кто и зачем крадет фотографии покойных, неизвестно. Некоторые считают, что вандалы просто пытаются заработать на перепродаже рамок, другие уверены, что речь может идти о проведении магических колдовских обрядов.

Юрист Андрей Алешкин заявил, что против злоумышленников может быть возбуждено уголовное дело: им грозит либо штраф, либо тюрьма сроком до двух лет. Отмечается, что администрация Озер начала принимать меры для предотвращения подобных случаев.