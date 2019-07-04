Тонны мертвечины: жуткие кадры с Украины попали в Сеть

Крупному региону грозит экологическая катастрофа

Тонны мертвой рыбы лежат на берегу реки Большая Белозерка в Запорожской области. В Сети подняли тревогу – жители обеспокоены случившейся катастрофой.

"В реке настолько пересыхает вода, что у людей в колодцах пропадает вода. Пересохло уже более 120 га водяной глади... Поговаривают, якобы даже иностранные компании предлагали почистить реку взамен на находки со дна реки, но наши чиновники настолько жадные, что пусть оно пропадет у нас, чем достанется кому-то, и они отказали", -

написали неравнодушные подписчики паблика "Запорiжжя – рідний край" в Instagram.

Комментаторы дружно возмутились увиденным ужасным зрелищем:

"Чиновники уроды, сами ничего не делают и другим не дают !", "А теперь этих чиновников под суд, чьмыри!!!", "Так а кто отвечать будет за мор рыбы?", "всю экологическую энспекцию в тюрьму уродов!ублюдки", "Божеееее, сколько рыбы погибло", "Да уж,это точно катастрофа произошла, нужно решение срочное. Сначала рыбы, потом люди", "*** чинуши потопить их в этой же реке".

А кое-кто даже испугался, что предприимчивые, но нечистые на руку дельцы начнут торговать дохлой рыбой:

"Главное чтоб эта рыбка не появилась в продаже..... У нас могут все сделать....", "Скоро на всех рынках области "Вяленый карась к пивку".

Река Большая Белозерка – левый приток Днепра – течет в Васильевском, Великобелозерском и Каменско-Днепровском районах Запорожья.