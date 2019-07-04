Сплошная химия: глобальное потепление испортило вино

Любителям красного и белого следует быть осторожнее

Изменение климата привело к весьма неприятным последствиям для знатоков изысканных спиртных напитков: выяснилось, что в вине в последние годы выросло содержание пестицидов.

Особенно много вредных химических соединений содержится в таких популярных сортах, как рислинг, совиньон блан и пино нуар, сообщает CBS News. Эти сорта винограда плохо переносят низкие температуры и беззащитны перед вредителями, поэтому для выращивания лозы требуется много пестицидов.

Источник отмечает, что есть лишь небольшое число исследований относительно того, как пестициды, которыми обрабатываются растения, попадают в вино. К примеру, анализ, проведенный в 2013 г., показал, что в большинстве французских вин содержится хотя бы один пестицид – хотя и в количестве, безопасном для здоровья человека.

При этом изменение климата удручающе влияет не только на европейские виноградники, но и на вина Нового Света. Так, в долине Напа в Калифорнии, знаменитой своими винами, в некоторых районах из-за жары стало невозможно выращивать виноградную лозу.

Однако изменения климата чреваты не только потеплением, но и резкими всплесками холода – теперь в ранее умеренных климатических зонах часто выпадает снег и устанавливается морозная погода, отмечает "МИР 24". Так, когда в 2014 г. в Европе зимой наступили морозы в -28°C, множество лозы погибло, и урожай был очень низким.

С другой стороны, теперь виноделие стало развиваться в таких странах, как Швеция и Норвегия – раньше виноград там попросту не рос.