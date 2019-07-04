Депутаты Милонов и Сурайкин дали свою оценку происходящему на выборах в Мосгордуму

Скандал, произошедший на предвыборной гонке в Мосгордуму, получил широкий общественный резонанс

Ранее полицией города был ликвидирован подпольный штаб, в котором изготовляли поддельные подписные листы в поддержку кандидатов от Навального. В штабе были задержаны трое "рисовальщиков", один из которых обратился позже за помощью в редакцию ФАН, попросив обеспечить ему защиту. Он рассказал о том, каким образом очутился в сотрудниках штаба и сколько подписей успел подделать.

После инцидента общественность требовала от Любви Соболь отказа от участия в предвыборной кампании, пишет ФАН. Навальный и его соратница попытались обвинить в схожих нарушениях соперников Соболь по избирательному округу.

"Это шоу с конями, что называется. Напомню, что в Новосибирске года три-четыре назад штаб Навального собирал подписи и тогда были скандалы, связанные с его деятельностью в этом вопросе. В результате избирком отказал им в регистрации. Поэтому можно сделать вывод, что они [обвиняя конкурентов в подделке подписей] судят по себе",

– цитирует издание руководителя партии "Коммунисты России" Максима Сурайкина.

Он также предположил , заявление сторонников Навального о подделке подписной компании его однопартийца может носить провокационный характер.

"Сильно похоже на провокацию для дискредитации тех кандидатов, которые реально собирают подписи. Потому что наши кандидаты реально собирают подписи. Если вы посмотрите, по всей столице стоят кубы, активисты заполняют подписные листы на улицах. Необходимости какой-то подпольной работы у нас нет. Да мы никогда и не стали бы фальсифицировать подписи, потому что это уголовно наказуемое деяние",

- приводит ФАН его слова.

Сурайкин отметил, выборы в этом году проходят во многих регионах страны, но подобного беспредела нигде не наблюдается:

"Я перемещаюсь по всей стране, наблюдая за ходом подготовки к выборам наших штабов, и похожего на то, что происходит в Москве, пока не видел", – добавил собеседник ФАН.

Не остался в стороне от происходящего депутат Виталий Милонов, обвинивший соратников Навального в крайней степени расчётливости:

"Соболь вряд ли может похвастаться тем, что получит поддержку москвичей даже на уровне подписей. Она сама понимает это, но признаться в этом не может, поэтому использует такие некрасивые схемы, как подделка подписей, чтобы пройти дальше и еще какое-то время создавать видимость, что она – народный кандидат. У них всегда все просчитано",

-цитирует его ФАН.

Любой скандал, считает Милонов, Алексей и Любовь пытаются вывернуть в собственную пользу и использовать как грязный пиар:

"У них всегда ситуация беспроигрышная. Понятное дело, что никто голосовать за Соболь в здравом рассудке не будет. Но у них на это есть свой ответ. Если за Соболь не проголосуют, то тут же будет выдвинуто предположение, что результаты выборов сфальсифицированы", – отметил политик.

"Но сейчас они собирают подписи. И тут не прикроешься заговорами, режимами и прочим. Здесь есть ты, есть избиратель и есть подписной лист, а любви нет. Поэтому, полистав томик классика, решили применить на практике тактику Чичикова из гоголевских "Мертвых душ". Только Чичиков собирал мертвые души для своих целей, а Соболь стала эдакой Чичиковой, собирающей подписи мертвых избирателей", – заключил Милонов.