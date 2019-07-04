"Единая Россия" наладит с россиянами диалог по реализации нацпроектов

Систему обратной связи запустят осенью

"Единая Россия" создаст сервис "Нацпроекты глазами людей", который позволит жителям страны сообщать о том, какие в их регионе есть проблемы с реализацией нацпроектов. Помимо обратной связи через систему россияне смогут узнать о ходе работ на местах. Об этом рассказал секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.

Такое заявление политик сделал по итогам совместной стратегической сессии партии и правительства, которая прошла в преддверии Политической конференции партии "Единая Россия". Она состоится 5 июля в Москве. На сессии обсуждалась главная тема – национальные проекты, но, как сообщил Турчак, не глазами чиновников и исполнителей, а людей.

"Самая главная проблема, которую надо сегодня решить, – дефицит коммуникаций между исполнителями нацпроектов и населением. И обеспечить эту коммуникацию может как раз партия "Единая Россия",

– подчеркнул Турчак.

Секретарь генсовета партии также рассказал, что помимо того, что у людей будет полная информация об изменениях в местах, где они живут, благодаря реализации нацпроектов, появятся сервисы для обратной связи разного вида.

По словам Турчака, люди в специальных группах в соцсетях, на партийных сайтах, в мобильном приложении партии смогут пожаловаться и поинтересоваться деталями об объектах, которые строятся в рамках нацпроектов.

"Все сообщения будут поступать в единую публичную базу, структурированную по каждому объекту на сайте сервиса "Нацпроекты глазами людей", – добавил политик.

Депутатов "Единой России" распределят по вошедшим в нацпроекты объектам. Они будут отвечать за реагирование на жалобы людей. На местах будут проводиться встречи, рассказал Турчак, чтобы люди контролировали качество и срок работ. А парламентарии уже будут выезжать на объекты и разбираться с ситуацией.

Политик также отметил, что "Единая Россия" на основе проблемных тем и вопросов будет готовить доклады в адрес председателя партии, председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Премьер-министр страны в своей статье "Единая Россия" – курс на перемены" писал, то нацпреокты и работа по реализации национальных целей, поставленных президентом Владимиром Путиным, должны быть для партии в приоритете.