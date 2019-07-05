Ухудшения здоровья можно избежать, соблюдая определенные правила

Даже внешне здоровые люди старше 40 лет имеют в среднем по 5 серьезных проблем со здоровьем.

К такому выводу пришли австраийские ученые, исследовавшие свыше 500 человек в возрасте от 40 до 75 лет. Участники эксперимента не жаловались на самочувствие, были внешне здоровыми и активными.

Однако, проанализировав состояние здоровья испытуемых, ученые подтвердили старую истину о том, что нет здоровых людей, есть только недообследованные. По мнению австралийских специалистов, каждый из участников имел в среднем 5 проблем со здоровьем, которые пока не проявились в полной мере.

Основными возрастными трудностями стали повышенное артериальное давление, проблемы с памятью, когнитивные нарушения, ухудшение слуха, а также плохая физическая подготовка.

Опасность состоит в том, что небольшие нарушения здоровья накапливаются постепенно и оказываются незаметны для людей. При этом в возрасте после 40 лет у большинства остается слишком мало времени на себя, так как оно уходит на работу и воспитание детей.

Врачи советуют регулярно проходить профилактические осмотры, которые позволят обнаружить проблему на начальном этапе и помогут избежать больших расходов на лечение. Сорокалетним важно знать, что в этом возрасте организм спосоен справиться со многими нарушениями. Однако для этого нужно внимательно следить за здоровьем и соблюдать рекомендации врачей, отмечает "Медик Форум"

