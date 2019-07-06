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Психологи назвали секрет счастья

Фото: www.globallookpress.com
У каждого человека имеется шанс изменить жизнь к лучшему, пересмотрев свои ценности, считают эксперты

Сохранять баланс между сложными и простыми аспектами в жизни -– вот что нужно человеку для ощущения себя счастливым. Такого мнения придерживаются мировые психологи.

 "Счастье – это быть живым, любить то, чем ты занимаешься, свою работу, деятельность", -– считаетдоктор философских и психологических наук Рафаэла Калати.

Ее коллега, президент Международного союза психологических наук при ЮНЕСКО Сазасивэн Купер при этом добавил, что у каждого есть шанс изменить жизнь к лучшему.

"Нужно понимать, каким человеком ты видишь себя, понимать свои приоритеты и находить тех людей, которые помогут тебе в этом", -– приводит слова эксперта РИА "Новости".

В свою очередь, по словам профессора НИУ ВШЭ и МГУ Дмитрия Леонтьева, для людей счастье не должно быть самоцелью.

Андрей ДОВЛАТОВ
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