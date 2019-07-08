"Единая Россия" заблокирует нововведения в ПДД без их общественного обсуждения

Только при оценке социальных последствий партия пропустит изменения

Партийный проект "Безопасные дороги" следит за всеми предложениями ГИБДД, в том числе и за инициативой кардинально изменить Правила дорожного движения, о которой сообщили российские СМИ. Об этом заявила первый заместитель секретаря генсовета "Единой России" Ольга Баталина.

Депутат Госдумы отметила, что партия не поддержала коррективы, которые ранее предлагали в ГИБДД, и напомнила, что проект "Безопасные дороги" контролирует все рекомендуемые изменения и правоприменительную практику.

"ГИБДД в последнее время выступило с целым рядом неоднозначных инициатив: то не штрафуемый порог превышения скорости предлагается понизить с 20 до 10 км/ч, то отменить 50%-ю льготу при оплате штрафов, то в 6 раз повысить штрафы за превышение скорости",

– рассказала Баталина.

Замсекретаря генсовета "Единой России" призвала экспертное сообщество не просто участвовать в работе партпроекта, но и прокомментировать ревизию ППД.

Целью "Безопасных дорог" является сохранение жизни и здоровья россиян при дорожно-транспортных происшествиях, а также уменьшение числа аварий. Партпроект также содействует улучшению законодательной базы, касающейся повышения безопасности на дорогах, реализации Федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах", а также осуществляет постоянный мониторинг участков трасс, которые строятся.

Активисты "Безопасных дорог" проверяют состояние дорог, пешеходных переходов в регионах, а также участвуют в мероприятиях по повышению дисциплины водителей, а еще дают уроки по безопасности дорожного движения и контролируют расследования причин крупных ДТП.