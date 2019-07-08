Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Единая Россия" заблокирует нововведения в ПДД без их общественного обсуждения

Только при оценке социальных последствий партия пропустит изменения

Партийный проект "Безопасные дороги" следит за всеми предложениями ГИБДД, в том числе и за инициативой кардинально изменить Правила дорожного движения, о которой сообщили российские СМИ. Об этом заявила первый заместитель секретаря генсовета "Единой России" Ольга Баталина.

Депутат Госдумы отметила, что партия не поддержала коррективы, которые ранее предлагали в ГИБДД, и напомнила, что проект "Безопасные дороги" контролирует все рекомендуемые изменения и правоприменительную практику.

"ГИБДД в последнее время выступило с целым рядом неоднозначных инициатив: то не штрафуемый порог превышения скорости предлагается понизить с 20 до 10 км/ч, то отменить 50%-ю льготу при оплате штрафов, то в 6 раз повысить штрафы за превышение скорости",

рассказала Баталина.

Ольга Баталина. Фото: ER.RU

Замсекретаря генсовета "Единой России" призвала экспертное сообщество не просто участвовать в работе партпроекта, но и прокомментировать ревизию ППД.

Целью "Безопасных дорог" является сохранение жизни и здоровья россиян при дорожно-транспортных происшествиях, а также уменьшение числа аварий. Партпроект также содействует улучшению законодательной базы, касающейся повышения безопасности на дорогах, реализации Федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах", а также осуществляет постоянный мониторинг участков трасс, которые строятся.

Активисты "Безопасных дорог" проверяют состояние дорог, пешеходных переходов в регионах, а также участвуют в мероприятиях по повышению дисциплины водителей, а еще дают уроки по безопасности дорожного движения и контролируют расследования причин крупных ДТП.

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Немцы раскрыли новую причину зависимости от "Северного потока – 2"

"Голубое" топливо в больших объемах срочно нужно Германии

Команда Зеленского нашла способ остановить"Северный поток-2"

Вся надежда на главу Белого дома, считает украинский президент

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей